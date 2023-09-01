



Пентагон: ЧВК "Вагнер", по сути, конец

ЧВК "Вагнер" фактически прекратила свое существование после гибели Евгения Пригожина в авиакатастрофе.



Такое заявление сделал представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, выступая на брифинге.



"ЧВК "Вагнер", по сути, распалась. В какой-то момент группа наемников была наиболее эффективной боевой силой, которую Россия имела в Украине. И их, по сути, убрали с поля боя как что-то хоть отдаленно значимое с точки зрения боеспособности", - отметил он.



Его оценка основывается на сообщениях о том, что "вагнеровцам" приказано искать новую работу.