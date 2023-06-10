



Пентагон анонсирует масштабное военно-техническое сотрудничество США и Индии

США и Индия выступят с “масштабными объявлениями о военно-техническом сотрудничестве во время предстоящего государственного визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон”. Об этом сообщил в четверг помощник министра обороны США по безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Ретнер.



“Мне кажется, все признаки указывают на то, чтоу нас будут по-настоящему масштабные, исторические и вдохновляющие объявления во время визита премьер-министра по поводу конкретных проектов военно-промышленного сотрудничества”, – заявил представитель Пентагона.



По словам Ретнера, "это будет исторический визит, который установит новые вехи отношений".



Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретится с президентом США Джо Байденом в рамках государственного визита в Белом доме 22 июня.