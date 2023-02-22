



Пенсионные фонды вывели 14 млрд шекелей сбережений своих клиентов из Израиля

На фоне опасений потенциальных экономических последствий судебной реформы, а также снижения доходности местного рынка из-за макроэкономических факторов, институциональные пенсионные фонды Израиля в январе увеличили свои позиции на зарубежных рынках на 14 млрд шекелей (3,8 млрд долларов США). Об этом пишет Calcalist.



Пенсионные фонды, по сути, забрали сбережения пенсионеров-израильтян за границу, повысив средний уровень уязвимости пенсионных фондов на 1,67%, а сберегательных фондов на 0,93%. Это контрастирует с тенденцией 2022 года, когда одни и те же финансовые учреждения работали над сокращением рисков за рубежом и увеличивали свое участие на местном рынке.



Пенсионные и сберегательные фонды Израиля контролируют около 1,3 триллиона долларов. Поэтому решение перевести сбережения ничего не подозревающих пенсионеров-израильтян может быть политической манипуляцией.



Резервный фонд, который зафиксировал самый резкий рост вложений за границей, — это Altshuler Shaham, который управляет наибольшим объемом активов в пенсионной индустрии, 144 млрд шекелей (39 млрд долларов), увеличил свои вложения за границей почти на 3% в течение месяца.



В тоже время, Эран Калински, вице-президент по инвестициям в пенсионном фонде Mor, признал: “Что касается половины средств, которые мы вывезли из страны в январе, я бы сказал, что мы сделали это в ответ на реформу”.



