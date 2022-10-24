



Пелоси: Трамп "недостаточно мужественный"

Лидер фракции демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси выразила мнение, что экс-президент США Дональд Трамп не явится для дачи показаний по делу о штурме Капитолия.



По мнению Пелоси, Трамп "недостаточно мужественен" для такого.



"Я не думаю, что он достаточно мужественен, чтобы появиться. Я не думаю, что его адвокаты захотят, чтобы он появился, потому что он должен давать показания под присягой. Мы увидим, достаточно ли он мужественен, чтобы появиться’, — сказала Пелоси в интервью MSNBC.