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Пелоси: Трамп "недостаточно мужественный"
24.10.2022 11:16 Александр Юзовский

Пелоси: Трамп "недостаточно мужественный"

Лидер фракции демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси выразила мнение, что экс-президент США Дональд Трамп не явится для дачи показаний по делу о штурме Капитолия.

По мнению Пелоси, Трамп "недостаточно мужественен" для такого.

"Я не думаю, что он достаточно мужественен, чтобы появиться. Я не думаю, что его адвокаты захотят, чтобы он появился, потому что он должен давать показания под присягой. Мы увидим, достаточно ли он мужественен, чтобы появиться’, — сказала Пелоси в интервью MSNBC.

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