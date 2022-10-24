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Пелоси: США будут поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов
24.10.2022 22:18 Раиса Вовк

Пелоси: США будут поддерживать Украину вне зависимости от результатов выборов

Поддержка Украины от США будет продолжаться, даже если республиканцы победят на предстоящих выборах в Палату представителей Конгресса. Об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, передает CNN.

"Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашим президентом", - отметила Пелоси, реагируя на слухи о возможном сокращении поддержки Украины при победе республиканцев на предстоящих выборах.

Также она упомянула о новой роли Ирана в войне России против Украины и подчеркнула, что Тегеран совершает большую ошибку, оказывая помощь россиянам.

Напомним, ранее лидер республиканцев в Палате представителей Кевин МакКарти заявил о готовности его партии сократить помощь Украине в случае победы на выборах, которые пройдут в ноябре.

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