



Пелоси: США будут поддерживать Украину до победы

Cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время выступления на первом парламентском саммите международной Крымской платформы заявила, что США в двухпартийном формате продолжат поддерживать Украину до ее победы над Россией.



"Путин запустил кампанию террора - мы видим удары по гражданским объектам, по городам, которые призваны запугать украинский народ. Мы осуждаем эти действия. Путин пытается уничтожить энергетические объекты Украины, лишив украинское население энерго- и водоснабжения. Изнасилование и похищение детей как оружия войны - это выходит за рамки правил и обычаев войны. Путин проводит эскалацию войны, которую он начал и которую он проиграет", - отметила она.

