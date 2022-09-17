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Пелоси: РФ должна почувствовать боль
17.09.2022 19:50 Александр Юзовский

Пелоси: РФ должна почувствовать боль

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси призвала мир ужесточить антироссийские санкции и продолжать делать это, пока война, развязанная РФ в Украине, не закончится.
 
"Для этого требуется существенная поддержка в сфере безопасности, гуманитарная помощь, экономическая помощь и санкции, санкции, санкции, чтобы Россия почувствовала боль от этого", - заявила она 16 сентября на пресс-конференции председателей парламентов Большой семерки в Берлине.

Пелоси также предложила направить замороженные российские активы на восстановление Украины после военных действий.
 

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