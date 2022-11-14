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Пекину не нравится ядерная риторика РФ
14.11.2022 10:45 Юлия Фрилис

Пекину не нравится ядерная риторика РФ

Премьер-министр Китая Ли Кецян отметил "безответственность" ядерных угроз во время саммита в Камбодже, намекнув, что Пекину не нравится ядерная риторика его стратегического партнера России. Об этом рассказал высокопоставленный представитель США, передает Reuters.

Ли принял участие в восточноазиатском саммите в воскресенье вместе с президентом США Байденом. Китайский премьер "достаточно подробно рассказал о политике Китая по отношению к Украине", сказал высокопоставленный представитель администрации США.

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