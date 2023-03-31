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Пекин против передачи ядерного оружия другим странам
31.03.2023 19:33 Алина Груднева

Пекин против передачи ядерного оружия другим странам

Пекин выступает категорически против передачи ядерного оружия другим странам.

Такое заявление сделал заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", - подчеркнул дипломат.

По его словам, ядерную войну нельзя начинать, поскольку в ней не будет победителей.

"Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", - отметил он.
 

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