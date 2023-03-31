Пекин против передачи ядерного оружия другим странам
Пекин выступает категорически против передачи ядерного оружия другим странам.
Такое заявление сделал заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан.
"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", - подчеркнул дипломат.
По его словам, ядерную войну нельзя начинать, поскольку в ней не будет победителей.
"Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", - отметил он.