



Пекин против передачи ядерного оружия другим странам

Пекин выступает категорически против передачи ядерного оружия другим странам.



Такое заявление сделал заместитель постпреда Китая в ООН Гэн Шуан.



"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", - подчеркнул дипломат.



По его словам, ядерную войну нельзя начинать, поскольку в ней не будет победителей.



"Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", - отметил он.

