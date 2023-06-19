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Ван И
19.06.2023 13:15 Наталья Богинская

Пекин призвал Вашингтон отменить санкции в отношении Китая

Руководитель канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И в ходе встречи с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном заявил, что Соединенные Штаты должны "прекратить подавлять развитие Китая и раздувать теорию “китайской угрозы”". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

“Ван И призвал США отменить односторонние санкции против Китая, перестать оказывать давление на научно-техническое развитие Китая и произвольно вмешиваться во внутренние дела Китая”, – говорится в сообщении.

Ван И подчеркнул, что госсекретарь США приехал в Пекин в критический момент для китайско-американских отношений, в который стоит сделать “выбор между диалогом и конфронтацией”.
 

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