



Пекин о войне в Украине: "Мы не нагнетаем – мы за диалог"

В Китае прозвучали новые заявления в вопросе так называемого украинского кризиса: Пекин "не нагнетает ситуацию", а выступает за переговоры.



"Китай не нагнетает ситуацию в Украине, а выступает за мирное разрешение международных споров путем диалога и дипломатии", - цитирует The Guardian заявление министра иностранных дел Китая Цинь Ганя.



Китайский министр также сказал, что Пекин якобы "не намерен принимать участие в большой конкуренции за власть", добавив, что он выступает "против попыток построить стены и барьеры", прерывающие международные цепи поставок.



Отметим, что не так давно в США заявили, что Китай должен сосредоточиться на том, чтобы убедить Россию уважать суверенитет Украины. Однако пока Пекин пытается усидеть на двух стульях, напоминает РБК-Украина. Эксперты же склоняются к мнению, что сейчас Китай занял выжидательную позицию и ждет того, как закончится украинское контрнаступление: если оно будет удачным, то Пекин будет активнее склонять Россию пойти на уступки.



При этом в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского считают, что позиция Китая по отношению к войне существенно изменилась. В то же время она не такая, как ее описывает Россия.