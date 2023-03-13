



Патрушев сомневается, что проукраинская группировка взорвала “Северный поток”

Один из ближайших соратников президента России Владимира Путина заявил в понедельник, 13 марта, что сомневается в том, что газопроводы “Северный поток” были взорваны проукраинской группировкой.



Он заявил, что Москва до сих пор не знает, кто именно за этим стоит, сообщают российские СМИ.



Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина ничего не выиграла от разрушения трубопроводов.



Немецкие и американские СМИ сообщают, что разведывательное сообщество США считает, что за сентябрьскими взрывами, нанесшими ущерб трубопроводам, стоит проукраинская группировка.



Россия назвала произошедшее терактом и предположила, что за этим стоят страны Запада.

