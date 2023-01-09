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Патрушев: Мы не воюем с Украиной
09.01.2023 15:04 Алина Груднева

Патрушев: Мы не воюем с Украиной

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев объявил, что РФ якобы "не воюет" с украинцами.

Выдержки из его первого в этом году интервью публикуют российские СМИ.

"Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - рассказал он изданию aif.ru.

Патрушев повторил "мантру" Кремля о том, что украинцы должны понять, "что их руками Запад воюет против России".

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