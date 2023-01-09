



Патрушев: Мы не воюем с Украиной

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев объявил, что РФ якобы "не воюет" с украинцами.



Выдержки из его первого в этом году интервью публикуют российские СМИ.



"Украинские традиции близки жителям России, так же как и наследие русского народа неотделимо от культуры украинцев. Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", - рассказал он изданию aif.ru.



Патрушев повторил "мантру" Кремля о том, что украинцы должны понять, "что их руками Запад воюет против России".