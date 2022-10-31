



Патрушев извинился перед Хабадом

Высшие лидеры Хабада в России раскритиковали статью, опубликованную на прошлой неделе в еженедельнике “Аргументы и факты”, как антисемитскую.



Главный раввин России Берл Лазар, член Хабада, назвал статью “вульгарным антисемитизмом”. Его заместитель предупредил, что данная статья возвещает “новую эру в отношениях России с евреями”.



В статье, опубликованной в газете, секретарь Совета безопасности России, Алексей Павлов говорил о необходимости проведения “десатанизации” на Украине, где, по утверждению Павлова, есть сотни неофициальных языческих культов. Он назвал “секту Хабад-Любавич” “неоязыческим культом”, стремящимся к “глобальному господству”.



Николай Патрушев, член Совета безопасности России, заявил в опубликованном в пятницу сообщении, что статья не отражает официальную позицию правительства.



“Я прошу прощения за текст, содержащий несколько ошибочных утверждений о последователях Хабад-Любавич”, – говорится в заявлении. “Эта интерпретация представляет собой только личную точку зрения Алексея Павлова и никоим образом не отражает точку зрения Совета Безопасности России . Был проведен разговор с автором статьи”.



Этот эпизод примечателен реакцией еврейских лидеров в России и за ее пределами. С тех пор как Россия вторглась в Украину в феврале, лидеры Хабада в России выразили недовольство войной, не осуждая президента России Владимира Путина и продолжая служить российским евреям, несмотря на то, что десятки тысяч из них уехали из-за ухудшения условий жизни.



Покинувший страну ортодоксальный раввин Пинхас Гольдшмидт после нападок на Хабад на прошлой неделе вновь призвал российских евреев уезжать из страны. “Нападки российского правительства на Хабад, а также нападки на Еврейское агентство для Израиля – это антисемитские акты против всех нас”, — сказал раввин.



Рональд Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса, также выступил с заявлением, осуждающим критику Хабада.



“Любая атака на Хабад и хабадскую общину в России – это атака на еврейский народ в целом”