



Патрушев: Демократия в США — это “красивый фасад”, Россия может его разрушить

США — “самопровозглашенный глобальный диктатор», а их демократия — “не более чем мелкий фасад“, заявил недавно секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью российскому СМИ.



Его слова прозвучали в ответ на вопросы о планируемом Саммите за демократию в США.



Журналист, работающий в российском государственном СМИ, сказал, что США считают себя “образцом демократии для всего человечества“, который не хочет слышать критику.



“Их демократия — не что иное, как красивый фасад государственной структуры, призванный скрыть то, как они игнорируют права простых американцев“, — сказал Патрушев, известный близкий соратник президента России Владимира Путина .



Он также заявил, что США выступают против других стран за предполагаемую коррупцию и авторитаризм, в то же время являясь домом для примерно одной пятой всего заключенного в мире, и далее раскритиковал обращение с бывшим президентом США Дональдом Трампом, которому запретили социальные сети после восстания в Капитолии США 6 января 2021 года.



“Как может быть свобода мнений, если даже бывшему президенту Соединенных Штатов запрещено говорить в социальных сетях или в прессе о вопросах, которые интересуют общественность, а СМИ являются пропагандистскими площадками для крупных компаний и элитных групп? “— сказал Патрушев.



В том же интервью Патрушев также сказал, что Россия может уничтожить США , если почувствует угрозу .



“Россия — терпеливая страна и никого не запугивает своим военным преимуществом, — сказал он. — Однако у нее есть уникальное современное оружие, способное уничтожить любого врага, в том числе и США, в случае, если он столкнется с экзистенциальной угрозой“.

