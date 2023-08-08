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Патруль ЦАХАЛа в районе Хар Дов обстрелян противотанковыми ракетами
08.08.2023 20:19 Аркадий Бочаровский

Патруль ЦАХАЛа в районе Хар Дов обстрелян противотанковыми ракетами

Военный корреспондент канала КАН Рой Шарон сообщил о том, что по силам ЦАХАЛа в районе Хар Дов были выпущены две противотанковые ракеты.

Только чудом никто не пострадал.

Инцидент произошел около месяца назад. Первоначально предполагалось, что по патрулю из трех джипов ЦАХАЛа был выпущен минометный снаряд. Лишь в ходе расследования было установлено, что речь идет о двух противотанковых ракетах.

Обстрел произведен "палестинской организацией", а не Хизбаллой. Одна ракета взорвалась на территории Ливана, вторая - в Израиле.

 

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