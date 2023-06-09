



Патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию

Российскому патриарху Кириллу запретили въезд в Эстонию.



По данным Postimees, информацию об этом подтвердил глава МИД страны Маргус Тсахкна.



Всего под санкции в рамках "списка Магнитского" попали 58 человек, которым запрещен въезд в Эстонию, поскольку данные лица "вовлечены в нарушения прав человека или способствовали их совершению".



"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших пропагандистов и распространителей путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и подстрекал к войне против Украины", – подчеркнул Тсахкна.



По его словам, в Эстонии выступают категорически против тех, кто поддерживает войну в Украине. Министр призвал все страны ввести запрет на въезд в отношении сторонников и исполнителей преступлений, совершенных Россией.

