



Патриарх Кирилл заговорил о "добрых отношениях между странами"

Патриарх Кирилл, поддерживающий войну в Украине, в новогоднем обращении заговорил о мире.



Об этом незадолго до Нового года сообщили российские СМИ.



"Будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами", - сказал он.



По словам патриарха, нужно также молиться о том, чтобы прекратились разделения и расколы "в Церкви Православной", появившиеся из-за "опасных политических действий".