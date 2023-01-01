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Патриарх Кирилл заговорил о "добрых отношениях между странами"
01.01.2023 11:08 Алина Груднева

Патриарх Кирилл заговорил о "добрых отношениях между странами"

Патриарх Кирилл, поддерживающий войну в Украине, в новогоднем обращении заговорил о мире.

Об этом незадолго до Нового года сообщили российские СМИ.

"Будем молиться о том, чтобы в грядущем году пришел мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами", - сказал он.

По словам патриарха, нужно также молиться о том, чтобы прекратились разделения и расколы "в Церкви Православной", появившиеся из-за "опасных политических действий".

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