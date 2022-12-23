



Патриарх Кирилл обеспокоен наплывом трудовых мигрантов в Россию

Российский Патриарх Кирилл выразил озабоченность в связи с наплывом трудовых мигрантов, которых он назвал "носителями иных обычаев", в Россию.



По его словам, избыток таких мигрантов может привести к росту преступности и конфликтов, сообщает "Интерфакс".



"Появление в значительном количестве носителей иных обычаев может серьезно изменить жизнь нашего народа, в том числе нести угрозу сохранению его духовных основ и традиций", - заявил Патриарх Кирилл.



Глава российской церкви предупредил: "Во-первых, сегодня все больше коренных жителей нашей страны не могут найти работу, а во-вторых, все чаще отмечается, что избыток неквалифицированных мигрантов несет с собой рост преступности и конфликтов не только на бытовой, но и на национальной и религиозной почве, создание замкнутых анклавов с теневой экономикой и даже автономным социальным режимом, населенных людьми, живущими обособленно и нередко враждебно относящимися к коренному населению".