



Патриарх Кирилл: командиры не пускают попов на передовую

Православные священники, командированные в Вооруженные силы РФ и находящиеся в зоне СВО, хотят быть на передовой, но командиры не разрешают, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



«Там, где бои, происходит массовое обращение воинов, и наши священники, которых я командирую в Вооруженные силы, хотят быть на самой первой линии, но командиры говорят: «Нет уж, батюшка, тебе нельзя быть среди тех, кто поднимается в атаку, иначе ты первый, кого застрелят», — сказал он. Патриарх отметил, что батюшки в атаку не идут, но и «не в обозе отсиживаются».