



Патриарх Кирилл: Господь простил грехи погибшим в Великую Отечественную

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Господь простил грехи воинам, погибшим в Великую Отечественную, и принял их к себе.



"Высочайшее проявление любви - это жертвенность. Мы вспоминаем подвиги наших воинов, которые защитили Отечество в Великую Отечественную войну: где они, в каком месте, простил ли им Господь грехи? И тут же, вспоминая слова, что нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя, мы понимаем, что все они у Господа, прощены были им грехи за ту великую жертву, которую они принесли ради народа", – сказал патриарх, выступая на елке в храме Христа Спасителя.



Сегодня, отметил патриарх, от нас никто не требует таких жертв, какие были принесены во время Великой Отечественной войны. "Хотя есть сегодня и те места, в том числе и на просторах исторической Руси, где употребляется оружие, где люди защищают Родину и погибают в мирное время. Мы и в их адрес говорим: нет большей любви, чем если кто жизнь свою положит за други своя", – заключил он.