



Пашинян заявил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор

“Российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор уже на протяжении 20 дней, нужно искать решение этой проблемы”, – заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.



Он подчеркнул, что сейчас вопрос контроля Лачинского коридора является самым главным вопросом на данный момент, передает ТАСС.



Пашинян напомнил, что это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он также добавил, что Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов по Лачинскому коридору.