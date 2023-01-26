



ПАСЕ проголосовала за трибунал над Путиным и Лукашенко в Гааге

ПАСЕ проголосовала за трибунал над лидерами РФ и Беларуси Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Гааге. Структура единогласно поддержала ответную резолюцию.



Юрисдикция специального международного уголовного трибунала по преступлению агрессии России против Украины должна распространяться на агрессию, начатую РФ в феврале 2014 года. В то же время, никакие должности, включая президентскую, не будут освобождать причастных лиц от наказания, сообщила заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк



Об этом говорится в резолюции "Правовые аспекты и аспекты прав человека в агрессии РФ против Украины", принятой Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Резолюция принята единогласно. К тому же, ответственность за агрессию должно понести не только руководство России, но и Беларуси!



Ассамблея считает, что Совет Европы должен играть активную ведущую роль в создании специального трибунала, участвовать в соответствующих консультациях и переговорах и оказывать конкретную экспертную и техническую поддержку процессу создания специального трибунала.



В то же время, такой спецтрибунал не должен принимать во внимание иммунитеты высших должностных лиц страны-агрессора. То есть, никто из высшего руководства России и Беларуси, а также российских чиновников и депутатов не должен избежать уголовной ответственности.



"Официальные должности главы государства или правительства, члена правительства или парламента, избранного представителя или государственного служащего ни в коем случае не должны освобождать обвиняемого от уголовной ответственности за преступление агрессии или оправдывать смягчение наказания", — говорится в резолюции.



"Спасибо инициаторам резолюции и всем поддержавшим ее депутатам ПАСЕ. Это еще один шаг к неизбежному созданию международного спецтрибунала по поводу преступления агрессии России против Украины. Для меня как вицеспикера Верховной Рады принципиально привлечение не только Путина, Шойгу, но и всех депутатов-извержений Госдумы и Совета федерации РФ, которые являются непосредственными соучастниками преступления агрессии. Все они должны понести уголовную ответственность за свои действия и решения!", - указано в сообщении.