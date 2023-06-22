



ПАСЕ призвала МОК не допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде. За принятие резолюции проголосовал 71 депутат, а против - четыре.



"Резолюция содержит решительный призыв к МОК и его спортивным органам запретить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже, а также во всех других крупных спортивных мероприятиях, пока идет война агрессии против Украины", - уточняет Кравчук.



В документе также отмечается, что участие россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже, которая пройдет в 2024 году, является немыслимым и станет инструментом пропаганды.



Резолюция подчеркивает, что отсутствие подобного запрета будет побуждать россиян верить, что мир готов сохранить связи с РФ, несмотря на ее войну против Украины.



Документ акцентирует внимание и на том, что допуск россиян и белорусов к спортивным соревнованиям невозможен даже "в нейтральном формате" - без флагов и гимна.



Напомним, Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже в этом году МОК призвал спортивные федерации допустить граждан РФ и РБ на соревнования, несмотря на агрессию против нашей страны.



В Украине жестко отреагировали на такой абсурдный шаг - пригласили главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут и напоминали о большом количестве погибших украинских спортсменов в ходе войны.



Спикер МОК Марк Адамс вчера, 21 июня, заявил, что комитет все еще ждет "подходящего момента" для того, чтобы решить, допускать ли россиян и белорусов на Олимпиаду.