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ПАСЕ приняла Резолюцию по политическим последствиям агрессии РФ против Украины
22.06.2023 20:09 Раиса Вовк

ПАСЕ приняла Резолюцию по политическим последствиям агрессии РФ против Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала мирный план Зеленского и приняла Резолюцию "Политические последствия агрессии РФ против Украины".

В подготовленном документе Ассамблея:

  • призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО;
  • осуждает разрушение Каховской дамбы 6 июня 2023 года, что подтверждает варварство путинской военной машины и является военным преступлением и экоцидом;
  • поддерживает Формулу Мира Президента Владимира Зеленского и приветствует создание Реестра убытков, нанесенных агрессией РФ;
  • подтверждает, что российское руководство безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа вопреки Конвенции о ядерной безопасности и режима гарантий МАГАТЭ, членом которого является Россия;
  • продолжать прилагать усилия с целью создания международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также для усиления санкционного давления и международной изоляции государства-агрессора;
  • отмечает, что международная ответственность должна распространяться на все частные военные компании, марионеток и союзников РФ, которые совершают преступления на территории Украины, включая группу Вагнера и вооруженные силы Кадырова;
  • призывает создать публичный реестр компаний и физических лиц, которые работают в интересах России и которые причастны к обходу санкций.
Заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" также отметила, что принятие резолюции стало еще одним проявлением солидарности с Украиной. "Очередной шаг к восстановлению справедливости!", - подчеркнула она.

Напомним, ранее мы объясняли, что цель Украины состоит в создании такого механизма, который мог судить политических и военных руководителей РФ за их преступления против Украины.
Сообщалось, что Нидерланды выразили готовность к созданию специального трибунала РФ в Гааге.
Подробнее о спецтрибунале читайте в материале РБК-Украина "Суд для Путина. Чего добивается Украина и что об этом говорят в мире". 

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