ПАСЕ приняла резолюцию о признании Путина диктатором
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, признающую президента России Владимира Путина диктатором, а страну-агрессора - диктатурой. За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата.
Отмечается, что процедура внесения изменений в конституцию РФ, которые предоставили возможность оставаться Путину у власти до 2036 года, противоречила же самой конституции России.
Кроме того, ПАСЕ признала, что преобладающая власть Путина, полное отсутствие системы сдерживаний и противовесов превратили РФ в де-факто диктатуру.
Также ПАСЕ:
- призвала признать Путина как нелегитимного по истечении его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных и в рамках стремления к миру;
- призвала государства-члены Устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест;
- подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который преодолел бы иммунитет "тройки".