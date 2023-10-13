



ПАСЕ приняла резолюцию о признании Путина диктатором

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, признающую президента России Владимира Путина диктатором, а страну-агрессора - диктатурой. За принятие резолюции проголосовали 43 евродепутата.



Отмечается, что процедура внесения изменений в конституцию РФ, которые предоставили возможность оставаться Путину у власти до 2036 года, противоречила же самой конституции России.



Кроме того, ПАСЕ признала, что преобладающая власть Путина, полное отсутствие системы сдерживаний и противовесов превратили РФ в де-факто диктатуру.



Также ПАСЕ:

призвала признать Путина как нелегитимного по истечении его нынешнего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных и в рамках стремления к миру;

призвала государства-члены Устава МКС арестовать Путина, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест;

подтвердила поддержку создания спецтрибунала, который преодолел бы иммунитет "тройки".

Напомним, в марте прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по вывозу украинских детей. Ордер Гааги разрешает арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.