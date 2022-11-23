



Партия Смотрича: Ликуд отказался от обещаний, все вернулось к исходной точке

После того, как стало известно о достижении прогресса в формировании правительства, и о решении, согласно которому Бецалель Смотрич получит портфель финансов вместо Арье Дери, вновь возникли трудности.



Религиозные сионисты обвинили Ликуд вечером 22 ноября в том, что он отказался от достигнутых договоренностей, и что "переговоры были возвращены в начальную точку". По словам представителей Ликуда, они не согласились выполнить требования Смотрича вывести управления из других министерств правительства - и передать их в ведение министерства финансов.



"К сожалению, Ликуд сегодня отказался от выводов, сделанных вчера вечером - и фактически вернул переговоры к исходной точке", - заявила религиозно-сионистская партия. Заявление было сделано после встречи председателя Ликуда Биньямина Нетаниягу и депутата Ярива Левина с председателем партии религиозного сионизма Смотричем и председателем Оцма Иегудит Итамаром Бен Гвиром.

