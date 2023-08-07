



Партия "Силы Каплан" может смешать все карты оппозиции



Политический обозреватель Моти Тухфельд опубликовал в газете Исраэль Ха Йом материал о новых страхах и проблемах израильской оппозиции.



Настоящая большая драма происходит в эти дни в рядах оппозиции. В последние несколько недель различные партии начали проверять в опросах силу новой партии, состоящей из лидеров протеста против правовой реформы, если таковая будет создана. Когда были получены результаты, у них потемнело в глазах. Такая партия, на сегодняшний день, имеет потенциал порядка 10-12 мандатов, причем ее потенциал - на подъеме. Эта партия имеет подомнет под себя значительный кусок левого блока - от избирателей Еш Атид, Ха Махане Ха Мамлахти до Аводы и Мерец.



Среди партий блока Ганц пока благополучно лидирует, но потенциальная новая партия Шикмы Бреслер, Моше Редмана и их друзей уже начинает приближаться к показателям Еш Ати", что сильно беспокоит лидеров партии. Настолько, что есть и те, кто убежден, что смена курса Яира Лапида, который в последний момент в отношении законодательства об основании разумности согласился на переговоры с Ликудом, напрямую связана с данными опросов. Внезапно цель свержения правительства становится не самой насущной - после того, как ты осознаешь, что можешь финишировать третьим или четвертым в гонке.



По оценкам оппозиции, Лапид более внимателен и чувствителен к представителям высоких технологий и владельцам бизнеса, чем, например, Бени Ганц. Те, кто в последние месяцы с поднятой рукой руководил протестом, закрывал предприятия, угрожал вывести деньги и делал все возможное, чтобы окрасить израильскую экономику в черные цвета, теперь начинают ощущать результаты своих трудов на своем собственном кармане. В том числе осознание того, что экономические проблемы не являются плодами реформы - но результатом их акций и деклараций.



Те, кто общается с представителями оппозиционных партий, слышат от них четкие оценки того, что они также готовы успокоить ситуацию, заставить Лапида нажать на тормоза, попытаться понять, есть ли способ не обострять ситуацию не только сейчас, во время каникул Кнессета, когда работа над реформой все равно приостановилось, но и после, когда коалиция попытается провести законы, касающиеся состава комиссии по отбору судей.