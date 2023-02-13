



Партия Шольца провалилась на выборах в Берлине

Социал-демократы канцлера Олафа Шольца потерпели крах в Берлине с худшим за всю историю результатом, не сумев победить на выборах в немецкой столице впервые с 1999 года. Христианско-демократическая партия набрала 28,2% голосов на региональных выборах по сравнению с 18% в 2021 году, согласно предварительным результатам. Поддержка социал-демократов во главе с мэром Франциской Гиффи упала до 18,4% с 21%. Если Гиффи не удержится у власти, ее может заменить главный берлинский депутат от “зеленых” Беттина Яраш из нынешней трехсторонней коалиции с левой партией.



“Мы выступили с четким сигналом о том, что хотим, чтобы Берлин работал”, – сказал главный кандидат христианских демократов Кай Вегнер. “Сейчас наша задача – сформировать стабильное правительство, которое действительно займется делом и решит проблемы, которые есть у Берлина”.



“Этот результат показывает, что берлинцы недовольны тем, как обстоят дела в настоящее время”, – сказал мрачная Гиффи в эфире телеканала ARD.



Катастрофические результаты СДПГ восприняты как удар по Шольцу, который подвергся критике в стране и за рубежом после того, как Россия вторглась в Украину из-за отсутствия сильного руководства и явного нежелания предоставить военную помощь правительству в Киеве. Согласно опросам, социал-демократы отстают от консервативного альянса ХДС/ХСС на национальном уровне примерно с середины прошлого года. Однако личный рейтинг Шольца по-прежнему значительно выше, чем у любого из основных оппозиционеров, включая Фридриха Мерца, председателя Христианско-демократического союза.



Партнеры Шольца по коалиции Свободных демократов на федеральном уровне вылетели из парламента земли Берлин, и предварительные результаты показали, что их поддержка упала ниже 5-процентного порога.



В этом году в Германии пройдут еще три раунда региональных выборов – в городе-земле Бремен 14 мая и в Баварии и Гессене 8 октября. Следующие общенациональные выборы должны состояться осенью 2025 года.

