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Партия Ноам пожаловалась в полицию на подстрекательство к убийству
04.12.2022 18:19 Алина Груднева

Партия Ноам пожаловалась в полицию на подстрекательство к убийству

Партия Ноам подала жалобу в полицию по поводу угроз и подстрекательства к убийству в адрес ее главы Ави Маоза.

 
Об этом сообщает Маарив.
 
"Растущее в последние дни подстрекательство против председателя партии Ави Маоза перешло все границы. Мы призываем председателя Еш Атид Яира Лапида и другие оппозиционные партии вести себя ответственно, прекратить подстрекательство и беспорядки, и осуждать каждый случай насилия. Это в ваших руках", - сказано в заявлении.

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