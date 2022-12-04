Партия Ноам пожаловалась в полицию на подстрекательство к убийству
Партия Ноам подала жалобу в полицию по поводу угроз и подстрекательства к убийству в адрес ее главы Ави Маоза.
Об этом сообщает Маарив.
"Растущее в последние дни подстрекательство против председателя партии Ави Маоза перешло все границы. Мы призываем председателя Еш Атид Яира Лапида и другие оппозиционные партии вести себя ответственно, прекратить подстрекательство и беспорядки, и осуждать каждый случай насилия. Это в ваших руках", - сказано в заявлении.