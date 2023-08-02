



Партия "Еш Атид" подала петицию в БАГАЦ против закона о "разумности"

Оппозиционная партия "Еш Атид" присоединяется к жалобам, поданным в БАГАЦ против закона о "разумности", принятого Кнессетом на прошлой неделе, который ограничил судебный надзор за решениями выборных должностных лиц.



В петиции, поданной депутатами Кнессета Карин Эльхарар и Йоавом Сегаловичем, утверждается, что закон не был должным образом рассмотрен в ходе законодательного процесса и что он нарушает систему сдержек и противовесов между властями.



БАГАЦ рассмотрит принятые им петиции против этого закона 12 сентября, впервые собрав для слушаний коллегию из 15 судей.



Глава БАГАЦ Эстер Хают заявила в понедельник, что она решила, что каждый судья в суде будет председательствовать на чрезвычайно важном слушании по этому закону.

