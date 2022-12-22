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Партия Дегель А-Тора - Нетаниягу: Требуем возобновить коалиционные переговоры
22.12.2022 21:48 Аркадий Бочаровский

Партия Дегель А-Тора - Нетаниягу: Требуем возобновить коалиционные переговоры

Партия Дегель А-Тора, фракция в списке Яадут А-Тора, возглавляемая депутатом Моше Гафни, обратилась к назначенному премьер-министром Биньямину Нетаниягу с требованием  возобновить коалиционные переговоры

Партия заявила, что "мы были удивлены, узнав о подписании коалиционного соглашения с "Агудат Исраэль", хотя между нами были фундаментальные вопросы, которые мы обсуждали до этого и не достигли по ним договоренностей. Мы обнаружили приложения, которые были приложены к соглашению, включая то, против чего мы возражали во время переговоров". 

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