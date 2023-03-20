



Парламент Украины призвал все страны выполнить решение МУС по Путину

Постановление украинского парламента содержит призыв к ООН, международным организациям, парламентам и правительствам стран мира.

Верховная Рада приняла обращение к сторонам-участницам Римского устава осуществить все возможные меры по выполнению решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Постановление №9122 было поддержано 335 голосами.



Документ содержит призыв к ООН, международным парламентским организациям, парламентам и правительствам стран мира решительно осудить тяжкие преступления, совершенные Россией на территории Украины по приказам ее политического и военного руководства, и принять все возможные меры для расследования этих преступлений и привлечения к ответственности и справедливого наказания всех виновных в их совершении в рамках национальных и универсальных юрисдикций.



Рада настоятельно призывает стороны-участницы Римского устава предпринять все возможные меры по выполнению решения МУС о выдаче ордера на арест президента РФ Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой и "их последующей передачи в распоряжение суда в соответствии с взятыми на себя обязательствами согласно Римскому статуту".



Также в постановлении содержится обращение о необходимости создания международного механизма по возмещению ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам и государству Украина в результате противоправных действий РФ.



Рада также призывает государства и другие заинтересованные стороны предоставить максимально возможную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины для ускорения и усиления расследования преступления агрессии путем получения ключевых доказательств.



Напомним, 17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Алексеевны Львово-Беловой. Они подозреваются в причастности к незаконной депортации украинских детей.