



Парламент Швеции утвердил новый пакет военной помощи Украине

Парламент Швеции (Риксдаг) одобрил очередной пакет военной помощи Украине, объявленный ранее. Об єтом сообщается на сайте шведского парламента.



"Риксдаг проголосовал за дальнейшую передачу военного оборудования Украине. В соответствии с разрешением правительства было предоставлено право принимать решение о бесплатной передаче военной техники в виде запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон (92,75 млн евро), а также оборудования в виде компонентов оборудования, оборудования для разминирования и транспортные средства на сумму не более 2,15 миллиарда шведских крон (181,3 млн евро)", - говорится в сообщении.



Также парламент страны принял решение уполномочить правительство продать США ограниченное количество ракет класса "воздух-воздух" типа Rb 99 (AMRAAM).



"США запустили программу выкупа старых версий ракет AMRAAM при условии, что сами страны приобретут новые ракеты AMRAAM. Программа направлена на передачу выкупленных ракет в дар Украине для усиления украинской ПВО", - сказано в сообщении.