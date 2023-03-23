



Парламент Швеции одобрил поставку Украине танков и установок Archer

В четверг, 23 марта, парламент Швеции поддержал предложение правительства по передаче Украине нового пакета военной помощи. Об этом говорится в решении Риксдага.



Пакет пособий для Украины оценивается в 630 млн долларов. Отмечается, что будет внесена дополнительная поправка в бюджет этого года.



Украине будут поставлены танки, самоходные артиллерийские установки Archer и HAWK (robotsystem 97), а также боеприпасы.



"Кроме того, правительство может принять решение о продаже Великобритании 14 артиллерийских пушек типа Archer, поскольку ранее страна передала артиллерийские пушки Украине", - говорится в решении парламента.



У Швеции сейчас 48 единиц Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.



Ранее сообщалось, что правительство Швеции решило передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer.

Швеция обещает передать Украину свои самоходные артиллерийские установки Archer так быстро, как сможет. Однако точные термины не разглашаются.