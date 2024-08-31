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Парламент Румынии рассмотрит передачу Украине ЗРК Patriot
31.08.2024 11:16 Mignews | фото: X (Twitter) Алексея Резникова

Парламент Румынии рассмотрит передачу Украине ЗРК Patriot

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Этот шаг подчеркивает позицию Румынии как регионального поставщика безопасности и укрепляет партнерские отношения с США.

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Румыния планирует передать одну из семи систем Patriot, приобретенных у США, в самой современной конфигурации 3+. Для замены переданного комплекса Румыния проведет переговоры с НАТО и США о приобретении нового Patriot за средства международных фондов, предназначенных для Украины.

Сроки передачи Украине пока не определены, однако Румыния заинтересована в скорейшей реализации этого процесса.

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