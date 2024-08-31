



Парламент Румынии рассмотрит передачу Украине ЗРК Patriot

Министерство обороны Румынии направило в парламент законопроект о передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Этот шаг подчеркивает позицию Румынии как регионального поставщика безопасности и укрепляет партнерские отношения с США.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Румыния планирует передать одну из семи систем Patriot, приобретенных у США, в самой современной конфигурации 3+. Для замены переданного комплекса Румыния проведет переговоры с НАТО и США о приобретении нового Patriot за средства международных фондов, предназначенных для Украины.



Сроки передачи Украине пока не определены, однако Румыния заинтересована в скорейшей реализации этого процесса.