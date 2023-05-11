



Парламент ЕС критикует палестинские учебники и грозит заморозить финансирование

В среду Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую Палестинскую администрацию за “ненавистническое” содержание ее учебников и обусловливающую будущее финансирование образования удалением антисемитских материалов.



Уже четвертый год подряд парламент принимает резолюцию, критикующую ПА за школьные материалы. Голосование прошло 421 голосами против 151 при пяти воздержавшихся.



Формулировка резолюции была “заметно более критичной по отношению к ПА” по ​​сравнению с предыдущими резолюциями, согласно заявлению Израильского института мониторинга мира и культурной терпимости в школьном образовании IMPACT-se.



Впервые резолюция ЕС напрямую связала содержание учебников ПА с финансированием палестинского терроризма и, в частности, с нападениями молодежи. В резолюции также признается, что в учебниках присутствует антисемитизм, и требуется его убрать.



“ЕС сожалеет о проблематичных и вызывающих ненависть материалах в палестинских школьных учебниках и учебных карточках, которые до сих пор не удалены, и подчеркивает, что образование и доступ учеников к непредвзятым учебникам имеет важное значение, особенно в контексте растущего значения подростков в террористических актах”, – говорится в заявлении.



Также ЕС “подчеркивает, что финансовая поддержка Союза Палестинской автономии в области образования будет предоставляться при условии, что содержание учебников будет приведено в соответствие со стандартами ЮНЕСКО” и удалены все антисемитские упоминания, разжигающие ненависть и насилие”.



По данным IMPACT-se, резолюцию поддержали основные левоцентристские и правоцентристские партии.