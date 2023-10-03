



Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении на заседании во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).



За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор".



Вместе с тем, 22 депутата от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали против.



Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию и перемещение украинских детей.

