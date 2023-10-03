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Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС | Фото: Анадолу
03.10.2023 14:40 Дара Киевская

Парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС

Парламент Армении на заседании во вторник, 3 октября, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор".

Вместе с тем, 22 депутата от оппозиционных фракций "Армения" и "Честь имею" проголосовали против.

Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию и перемещение украинских детей.
 

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