



Париж отозвал почетную медаль Махмуда Аббаса после его высказываний о Холокосте

Мэр Парижа Анн Идальго 7 сентября отозвала престижную медаль города Парижа, врученную Махмуду Аббасу в 2015 году. Об этом она сообщила в открытом письме, написанном главе ПА.



В письме, полученном израильскими и французскими СМИ, Идальго написала, что она отзывает медаль Аббаса, известную по-французски как La médaille Grand Vermeil de Paris, из-за его недавних комментариев, в которых он “выразил явное желание отрицать геноцид в Париже, жертвами которого еврейское население Европы стало от рук нацистского режима”.



По словам Идальго, комментарии Аббаса “противоречат нашим общечеловеческим ценностям и исторической правде о Холокосте, поэтому вы больше не можете претендовать на высшую награду Парижа”.



“Я осуждаю ваши комментарии самым решительным образом; никакая причина не может оправдать ревизионизм и отрицание. Как вы знаете, Холокост является частью истории Парижа”, – написала она Аббасу.



Однако Идальго подчеркнула, что Париж “остается партнером” Бейт-Лехема, Иерихона и Дженина и что сотрудничество между французской столицей и палестинскими городами, которое “способствует мирному процессу на Ближнем Востоке”, будет продолжаться.



Аббас получил медаль, которая также сделала его почетным гражданином города восемь лет назад в “признание его действий по установлению мира между палестинцами и израильтянами”.

