



Парагвай откроет посольство в Иерусалиме

В ближайшие месяцы президент Парагвая откроет посольство своей страны в израильской столице.



Министр иностранных дел Эли Коэн встретился с президентом Сантьяго Пенья во вторник, всего через несколько часов после его вступления в должность, и они договорились о переносе посольства.



В ответ Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне, столице Парагвая.



Коэн пригласил президента приехать в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме, и президент ответил, что намерен принять участие в церемонии.



"Мы продолжаем укреплять международный статус Иерусалима как вечной столицы Государства Израиль. Я пригласил президента Парагвая Сантьяго Пенью посетить в этом году Израиль с президентским визитом и открыть посольство Парагвая в Иерусалиме, столица Израиля, — сказал Коэн. - Открытие посольства Парагвая в Иерусалиме и посольства Израиля в Асунсьоне укрепит региональное и международное положение Израиля и важные связи между странами. Мы продолжим и укрепим важную историческую связь со странами Латинской Америки, которая стояла Государством Израиль и еврейским народом".

