



Парагвай готов к возвращению посольства в Иерусалим

Парагвай готов вернуть свое посольство в Иерусалим на фоне роста поддержки Израиля в Латинской Америке.



Об этом в интервью JNS сказал парагвайский сенатор Густаво Лейте.



Таким образом он подтвердил информацию о том, что президент Парагвая Сантьяго Пенья пообещал перевести посольство обратно в израильскую столицу, когда будет приведен к присяге. Ожидается, что он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



"Избранный президент — человек слова, потому можете рассчитывать на то, что это будет сделано. Все готово к переезду", - подчеркнул сенатор.



В настоящее время в столице Израиля находятся посольства США, Гватемалы, Гондураса и Косово.