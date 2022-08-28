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"Парад террористов": Насралла принял делегацию ХАМАСа
28.08.2022 14:01 Ольга Белозерова

"Парад террористов": Насралла принял делегацию ХАМАСа

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла встретился с делегацией высокопоставленных чиновников ХАМАСа в Бейруте в воскресенье.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ливанское информационное агентство Akhbar Al Yawm. Стоит отметить, что эта встреча состоялась через несколько дней после того, как Насралла встречался с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахала.

Насралла встретился с видными руководителями террористической организации, базирующейся в Газе, в том числе с шейхом Салехом аль-Арури, заместителем главы политбюро группировки, и высокопоставленными чиновниками Халилом аль-Хайе и Усамой Хамданом.

Во время встречи Насралла и официальные лица ХАМАСа рассмотрели "последние политические события и события на местах в ПА, Ливане и регионе, особенно недавние столкновения в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме".

Встреча также была посвящена "возможному исходу ситуации в регионе в свете недавних событий". 

Как сообщает "Аль-Маядин", лидеры "Хизбаллы" и ХАМАСа также обсудили потенциальное будущее сотрудничество между группировками. 

Обе встречи проходят на фоне обострения напряженности между Израилем и "Хизбаллой" из-за газовых месторождений в море. Насралла неоднократно угрожал Израилю эскалацией, если Ливан не получит то, что ему причитается в рамках соглашения о демаркации морских границ. 
 

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