



"Парад террористов": Насралла принял делегацию ХАМАСа

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла встретился с делегацией высокопоставленных чиновников ХАМАСа в Бейруте в воскресенье.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на ливанское информационное агентство Akhbar Al Yawm. Стоит отметить, что эта встреча состоялась через несколько дней после того, как Насралла встречался с лидером "Исламского джихада" Зиядом Нахала.



Насралла встретился с видными руководителями террористической организации, базирующейся в Газе, в том числе с шейхом Салехом аль-Арури, заместителем главы политбюро группировки, и высокопоставленными чиновниками Халилом аль-Хайе и Усамой Хамданом.



Во время встречи Насралла и официальные лица ХАМАСа рассмотрели "последние политические события и события на местах в ПА, Ливане и регионе, особенно недавние столкновения в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме".



Встреча также была посвящена "возможному исходу ситуации в регионе в свете недавних событий".



Как сообщает "Аль-Маядин", лидеры "Хизбаллы" и ХАМАСа также обсудили потенциальное будущее сотрудничество между группировками.



Обе встречи проходят на фоне обострения напряженности между Израилем и "Хизбаллой" из-за газовых месторождений в море. Насралла неоднократно угрожал Израилю эскалацией, если Ливан не получит то, что ему причитается в рамках соглашения о демаркации морских границ.

