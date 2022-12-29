



Парад портфелей: новые министры Ликуда

Шестое правительство Нетаниягу, 37-е правительство Израиля, будет приведено к присяге сегодня 29 декабря в полдень. Ночью назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу провел переговоры с депутатами Кнессета от Ликуда, чтобы распределить среди них последние министерские портфели.



Сегодня утром стало известно, что Галит Дистель-Атбариан будет исполнять обязанности министра без портфеля в канцелярии премьер-министра. Вчера вечером Нетаниягу объявил, что Нир Баркат будет назначен министром экономики - после того, как это министерство было предложено Исраэлю Кацу. Последнему также предложили второй срок в министерстве иностранных дел в ротации с Эли Коэном - но он пока отказывается.



Согласно предложению, Эли Коэн будет исполнять обязанности министра иностранных дел в течение первых двух лет срока полномочий правительства, а Кац будет работать в министерстве энергетики. Вчера днем Нетаниягу встретился с Кацем и сообщил ему эту информацию, но тот отреагировал гневно - и сорвал встречу. Следует отметить, что до сих пор имя Коэна не упоминалось в качестве кандидата на пост главы МИДа.



Вчера вечером картина начала проясняться, и все больше членов Кнессета получили от Нетаниягу информацию о том, на какую должность они будут назначены в новом правительстве. Шломо Караи, который представил закон о закрытии телерадиовещательной корпорации - назначен следующим министром связи. Мири Регев получит портфель министра транспорта, а Офир Акунис вернется в министерство науки и технологий. Кроме того, Ави Дихтер станет министром сельского хозяйства, Мики Зоар - министром культуры и спорта.



Идит Сильман, которая первой объявила о своем выходе из предыдущей коалиции, получила пост министра охраны окружающей среды. Амихай Шикли, который начинал в правой партии Беннета и голосовал против предыдущей коалиции, был назначен на должность министра по делам диаспоры и социального равенства. Это произошло после того, как Гила Гамлиэль отказалась принять это назначение.



Другие распределенные посты, как уже было объявлено: министром обороны будет Йоав Галант, министром юстиции - Ярив Левин, а министром финансов - Бецалель Смотрич. Во время встречи с Юлием Эдельштейном Нетаниягу сообщил ему, что намерен добиться от фракции "Ликуд" утверждения своего назначения на пост председателя комитета по иностранным делам и обороне. Эдельштейн ответил ему на это: Вы не давали мне эту должность - я буду баллотироваться на нее в Кнессете.



После утверждения в третьем чтении поправки к Закону о полиции ("Закон Бен-Гвира"), депутат Амир Охана был выбран кандидатом от коалиции на пост спикера Кнессета. Офир Кац, возглавляющий временный комитет по пересмотру закона о полиции, будет назначен председателем коалиции, а Хаим Кац - министром туризма.