



Папуа-Новая Гвинея откроет свое посольство в Израиле

Папуа-Новая Гвинея, как ожидается, откроет свое посольство в Израиле.



По данным израильских СМИ, на прошлой неделе министр иностранных дел Эли Коэн беседовал со своим коллегой из этой страны Джастином Ткаченко.



Стороны договорились о продвижении открытия посольства в Иерусалиме уже в этом году. Папуа-Новая Гвинея никогда не открывала посольство в Израиле, и ожидается, что это будет ее первое представительство в Еврейском Государстве.



Также министры обсудили углубление и расширение экономических возможностей между двумя странами, особенно в сфере сельского хозяйства. Ткаченко пообещал, что его страна будет продолжать поддерживать Израиль на международных аренах.



