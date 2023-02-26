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Папуа-Новая Гвинея откроет свое посольство в Израиле
26.02.2023 12:08 Алина Груднева

Папуа-Новая Гвинея откроет свое посольство в Израиле

Папуа-Новая Гвинея, как ожидается, откроет свое посольство в Израиле.

По данным израильских СМИ, на прошлой неделе министр иностранных дел Эли Коэн беседовал со своим коллегой из этой страны Джастином Ткаченко. 

Стороны договорились о продвижении открытия посольства в Иерусалиме уже в этом году. Папуа-Новая Гвинея никогда не открывала посольство в Израиле, и ожидается, что это будет ее первое представительство в Еврейском Государстве.

Также министры обсудили углубление и расширение экономических возможностей между двумя странами, особенно в сфере сельского хозяйства. Ткаченко пообещал, что его страна будет продолжать поддерживать Израиль на международных аренах.
 
 

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