



Папа Римский заявил, что готов встретиться и Зеленским и с Путиным

Глава Ватикана Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным для обсуждения войны в Украине. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.



Он подчеркнул, что в одинаковой степени открыт для встречи с обоими президентами.



Так Папа ответил на вопрос журналистов, мог бы он стать на колени перед Путиным, призвав к миру, так же как он стал на колени перед лидерами Южного Судана в 2019 году.



Говоря о военном конфликте на территории Украины он сообщил, что рассматривал вопрос поездки в Киев, однако для этого не было возможности. Так же, как и не вышло с Москвой.



"На второй день войны я зашел в российское посольство, я хотел поехать в Москву поговорить с Путиным и там вроде было маленькое окошко, потом министр Лавров сказал, что посмотрим, потом… Это невозможно объяснить, это было внутренним порывом, это не было запланировано", - сказал он.



Также Понтифик указал, что война идет не только в Украине и каждая из них - саморазрушение.



Ранее Папа Римский признал Россию захватчиком Украины, а также сравнил путинскую Россию и нацистскую Германию во времена Адольфа Гитлера. Он считает, что история повторяется.