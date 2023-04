Папа Римский выписан из больницы

В субботу, 1 апреля, Папа Римский Франциск был выписан из больницу.



Информацию об этом подтвердили в Ватикане.



В медицинском учреждении понтифик провел три дня. Он почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу в четверг из-за респираторной инфекции.



Покидая медучреждение в Риме, Папа Римский пошутил: "Я все еще жив".



