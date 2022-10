Папа Римский встретился с семьей убитой журналистки Абу Акле

Папа Римский Франциск встретился с семьей убитой журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле на этой неделе.



Об этом сообщила племянница убитой Лина Абу Акле.



"Вчера я и моя семья имели честь встретиться с Его Святейшеством Папой Франциском, который благословил нас и выразил сочувствие и поддержку в нашем стремлении к справедливости для Ширин", - написала она в Twitter.



Семья Абу Акле добивается возбуждения уголовного дела в связи с убийством журналистки. Напомним, что Ширин Абу Акле была убита во время перестрелки палетинских террористов с бойцами ЦАХАЛа в Дженине 11 мая.



В сентябре семья подала официальную жалобу в Международный уголовный суд с просьбой к международному сообществу расследовать смерть Абу Акле.





Yesterday, my family and I had the honor of meeting with his Holiness Pope Francis who gave us his blessings and showed sympathy & support towards our pursuit for #JusticeforShireen pic.twitter.com/Ru0vKwV4R9