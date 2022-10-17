



Папа Римский считает аморальным владение ядерным оружием

Папа Римский Франциск считает неприемлемой угрозу ядерной войны.

По данным La Stampa, об этом говорится в его книге "Прошу вас во имя Господа. 10 молитв о надежде на будущее".

Понтифик призвал мировое сообщество положить конец "жестокому безумию войны". Отсылку он сделал, в том числе, к ситуации в Украине.

"Нет ситуации, когда войну можно считать справедливой. Никогда нет места военному варварству", — сказал он.

Папа Римский призвал мировых лидеров отказаться от производства и торговли оружием, а существование ядерного и атомного оружия назвал "аморальным, угрожающим выживанию людей на Земле".

"Неприемлемо и немыслимо продолжать растрачивать ресурсы на производство подобного оружия, в то время как надвигается серьезный кризис, который имеет последствия для здоровья, продовольствия и климата, и на который никогда не будет достаточно никаких инвестиций", - считает понтифик.