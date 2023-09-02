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Папа Римский призвал к миру по модели монгольской империи
02.09.2023 19:36 Евгения Маркова

Папа Римский призвал к миру по модели монгольской империи

Находясь с визитом в Монголии, Папа Римский Франциск II 2 сентября призвал к "Монгольскому миру" на Земле. Об этом сообщает  UPI.

Во время встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом в государственном дворце понтифик высоко оценил традиции страны, происходящие от времен Монгольской империи.

"То, что империя смогла содержать такие далекие и разнообразные земли на протяжении веков, свидетельствует об удивительной способности ваших предков видеть выдающиеся качества народов, живших на этой огромной территории и ставить эти качества на службу совместного развития. Эту модель следует ценить и внедрять в наши дни", – сказал Франциск II.

25 августа Папа Римский Франциск II в выступлении перед российской молодежью призвал ее “не забывать о наследии… той империи, великой, образованной”, назвав Петра Первого и Екатерины Второй.

Монголия, преимущественно буддистская страна с только 1450 католиками, которая, как надеется Ватикан, может стать посредником в улучшении сложных отношений Святого Престола с Китаем.
 

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