



Папа Римский призвал к миру по модели монгольской империи

Находясь с визитом в Монголии, Папа Римский Франциск II 2 сентября призвал к "Монгольскому миру" на Земле. Об этом сообщает UPI.



Во время встречи с президентом Монголии Ухнаагийном Хурелсухом в государственном дворце понтифик высоко оценил традиции страны, происходящие от времен Монгольской империи.



"То, что империя смогла содержать такие далекие и разнообразные земли на протяжении веков, свидетельствует об удивительной способности ваших предков видеть выдающиеся качества народов, живших на этой огромной территории и ставить эти качества на службу совместного развития. Эту модель следует ценить и внедрять в наши дни", – сказал Франциск II.



25 августа Папа Римский Франциск II в выступлении перед российской молодежью призвал ее “не забывать о наследии… той империи, великой, образованной”, назвав Петра Первого и Екатерины Второй.



Монголия, преимущественно буддистская страна с только 1450 католиками, которая, как надеется Ватикан, может стать посредником в улучшении сложных отношений Святого Престола с Китаем.

