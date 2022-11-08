



Папа Римский предложил Украине и РФ поговорить в Ватикане

Ватикан все чаще призывает Украину и Россию сесть за стол переговоров и договориться о прекращении войны. Последнее заявление – Ватикан предлагает для такой встречи нейтральную для сторон – свою – территорию, и готов выступить посредником в переговорах Украины с РФ



При этом в Ватикане предлагают привлечь к переговорам и другие стороны, в том числе США и Европейский союз, пишет La Stampa.



О предложении Ватикана стало известно после встречи папы Римского Франциска с президентом Франции Эммануэлем Макроном 24 октября, отмечает издание.



Напомним, накануне Папа Римский Франциск признался в любви к украинскому народу, и заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща российскому народу.



После этого заявления глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Киевской области.